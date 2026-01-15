Audiences 14 janvier 2026 : « Elsbeth » en tête, succès pour Cyril Hanouna

Audiences 14 janvier 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences mercredi soir avec la saison 2 inédite de la série « Elsbeth ». Les deux épisodes ont été suivis par 2,31 millions de téléspectateurs en moyenne pour 14% de pda.


C’est devant France 2 avec sa nouvelle série inédite « Il était deux fois ». Les deux épisodes ont réuni 2,18 millions de téléspectateurs en moyenne pour 13% de pda.

Audiences 14 janvier 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la rediffusion du film « Jack Reacher », qui a réuni 1,75 million de téléspectateurs pour 11,7% de pda.

W9 suit avec le « Prime des vérités » de Cyril Hanouna, qui a réuni 1,50 million de téléspectateurs pour 8,3% de pda.


France 3 suit avec le programme inédit « Opération patrimoine », qui a rassemblé 1,03 million de téléspectateurs pour 6,2% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

