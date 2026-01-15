« Master crimes » du 15 janvier 2026 : vos épisodes ce soir sur TF1 (saison 3)



Master crimes, vos épisodes inédits du jeudi 15 janvier 2026 – C'est ce jeudi soir que TF1 poursuit la diffusion de la saison 3 de la série « Master crimes ». Une série portée par Muriel Robin à retrouver chaque jeudi soir à raison de deux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







« Master crimes » : vos deux épisodes du 15 janvier

Episode 3 « Passion du Christ » : Lorsque Louise entre au monastère des sœurs du Pardon, elle est loin d’imaginer qu’elle y découvrira la mère supérieure assassinée, poignardée à l’aide d’un pique-cierge. Si les voies du Seigneur restent impénétrables, celles de Louise le sont nettement moins. Accompagnée de Valentine, déguisée en bonne sœur, elle mène une enquête qui ne tardera pas à faire grand bruit et à mettre au jour de lourds secrets.

Episode 4 « Divine surprise » : Louise Arbus et Barbara Delandre se réveillent désorientées, menottées, prisonnières d’une maison truffée d’explosifs. Bruno Flavia, condamné huit ans plus tôt pour le meurtre de son épouse, est prêt à tout pour prouver son innocence — et surtout pour faire porter la responsabilité du crime à Delandre. Louise et ses étudiants n’ont que 24 heures pour faire éclater la vérité, faute de quoi Flavia fera tout sauter…



« Master crimes » : rappel de présentation de la saison 3

L’année démarre sur les chapeaux de roues pour Louise Arbus : un vent de fraîcheur souffle sur son équipe avec l’arrivée d’Allyson Yang, volontaire et obstinée, et de Mika Delaye, hypersensible et anticonformiste. Tandis qu’elle découvre que son fils Guillaume est victime d’une machination redoutable et qu’elle doit aussi gérer un mariage avec Oscar organisé au millimètre, Louise se retrouve face à un adversaire à la hauteur de ses goûts. De leur côté, Delandre et Théodore vivent enfin leur amour au grand jour, mais l’arrivée de Mathilde, la fille possessive et redoutable de Théodore, complique tout. Entre conflits personnels et criminels toujours plus inventifs, les héroïnes n’ont décidément pas une seconde de répit.

Personnages et interprètes

Avec : Muriel Robin (Louise Arbus), Anne Le Nen (Barbara Delandre), Olivier Claverie (Oscar Rugasira), Victor Meutelet (Samuel Cythere), Nordine Ganso (Boris Volodine), Thaïs Vauquières (Valentine Vallée), Ayumi Roux (Allyson Yang), Mikaël Mittelstadt (Mika Delaye), Michaël Cohen (Théodore Belin), Nicolas Gob (Guillaume Arbus), etc.