Audiences 15 janvier 2026 : « Master Crimes » leader devant « Meurtres à Chantilly »

Par

Audiences 15 janvier 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences hier soir avec la suite de la saison 3 de « Master Crimes ». Les deux épisodes inédits ont rassemblé 3,24 millions de téléspectateurs en moyenne pour 21,2% de pda.


C’est devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres à Chantilly », qui a convaincu 2,35 millions de téléspectateurs pour 13,9% de pda.

Capture TF1


Audiences 15 janvier 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la nouvelle saison inédite de « Qui veut être mon associé ? », qui a rassemblé 1,38 million de téléspectateurs pour 7,8% de pda.

France 2 suit avec un numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial », qui a réuni 1,31 million de téléspectateurs pour 8,1% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

