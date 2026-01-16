Ici tout commence du 16 janvier : Jeanne s’attaque à Anaïs, Anouk s’en va (résumé + vidéo épisode 1352 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 16 janvier 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1352 – Anouk va finalement faire le choix de quitter l’institut ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Et Jeanne découvre qu’Anaïs est en couple avec Milan, elle exige qu’elle le renvoie ou qu’elle donne sa démission !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 16 janvier – résumé de l’épisode 1352

Anouk, saine et sauve, remercie Joséphine de l’avoir alertée au sujet de Juliette, ce qui lui a permis d’éviter un accident mortel. Après un dernier service au Double A, elle annonce à Clotilde qu’elle quitte l’Institut pendant un mois, laissant le choix à l’équipe de la réintégrer. Clotilde se dit prête à l’accueillir.

Bérénice découvre que Lionel et Fleur ont des sentiments réciproques. Avec Zoé, elle pousse Fleur à confronter Lionel. Celui-ci pense avoir un rendez-vous arrangé, avant de comprendre qu’il s’agit de Fleur : ils s’avouent enfin leurs sentiments et s’embrassent.



Publicité





Joséphine explique à Loup qu’elle a besoin de temps et ne peut pas s’engager, malgré son attachement pour lui. Loup est bouleversé.

Gaëtan change les binômes pour la finale de son module. Ninon et Coline s’imposent face à Gary et César et gagnent le droit de choisir le thème du prochain cours. Les garçons finissent par avouer à leurs petites amies avoir été aidés par Gaëtan.

Milan est abattu en voyant la vidéo où il insulte une cliente dépasser les 500 000 vues. À l’hôtel Jourdain, Jeanne découvre qu’Anaïs est en couple avec Milan. Elle lui reproche ce conflit d’intérêts et lui pose un ultimatum : renvoyer Milan ou démissionner de son poste de directrice intérimaire !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Anaïs fait une grande annonce ! (vidéo épisode du 20 janvier)

Ici tout commence du 16 janvier 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.