Ici Tout Commence spoilers : Ferdinand magouille, Gaspard se dévoile, les résumés jusqu’au 2 au 6 février 2026

Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 6 février 2026 – Que va-t-il se passer le mois prochain dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 2 au vendredi 6 février 2026.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Ferdinand magouille alors que son père débarque à l’institut. Pendant ce temps là, Stanislas est mis à nu tandis que Gaspard se dévoile face à son amie Carla.

De son côté, Anaïs décide de sortir les griffes. Et Zoé explose !

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 2 au 6 février 2026

Lundi 2 février 2026 à 18h05 (épisode 1363) : A son habitude, Ferdinand fait des magouilles. Stanislas est mis à nu. Face à Carla, Gaspard se dévoile…



Mardi 3 février 2026 (épisode 1364) : Ferdinand a une révélation. Gaspard joue à l’enfant turbulent. Avec Stanislas, Alice veut marquer son point.

Mercredi 4 février 2026 (épisode 1365) : Stanislas fait mouche. Solal tient les rênes. Constance en impose !

Jeudi 5 février 2026 (épisode 1366) : Contre toute attente, Anaïs sort les griffes. Le chef Montigny-Ferrand est sous le feu des projecteurs.

Vendredi 6 février 2026 (épisode 1367) : Le chef Castelmont prend un coup. Avec Hector, Denis fait porter ses fruits. Pour Zoé, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase.

