Audiences 18 janvier 2026 : « Maison de retraite » leader devant la Coupe d’Afrique des Nations

Audiences 18 janvier 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec la rediffusion du film « Maison de retraite », qui a intéressé 4,08 millions de téléspectateurs pour 21,4% de pda.





C’est devant M6 avec la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. La victoire du Sénégal a captivé 3,37 millions de téléspectateurs pour 17,1% de pda.







Audiences 18 janvier 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un épisode inédit de « Meurtre en eaux troubles », qui a été suivi par 2,65 millions de téléspectateurs pour 13,4% de pda.

France 2 suit avec la rediffusion du film « Bac Nord », qui a réuni 2,03 millions de téléspectateurs pour 10,5% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie