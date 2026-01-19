Ici tout commence du 19 janvier : le coup de poker d’Anaïs face à Jeanne (résumé + vidéo épisode 1353 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 19 janvier 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1353 – Anaïs est au pied du mur et elle va tenter un coup de poker cet après-midi dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Elle a une idée pour redorer l’image de l’hôtel Jourdain et elle promet à Jeanne de lui céder sa place si elle échoue !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 19 janvier – résumé de l’épisode 1353

Dans le bureau de la direction, Anaïs découvre que Jeanne a retiré Milan du planning sans l’en informer. Elle s’y oppose, rappelle son autorité et le réintègre. Clotilde perçoit les tensions et conseille ensuite à Anaïs d’agir avec diplomatie pour préserver les relations avec les Jourdain. Billie lui souffle alors une idée : accueillir la cérémonie de la Fondation d’Excellence Palace.

Profitant de l’absence d’Andréa, Anaïs et Clotilde font visiter l’hôtel au responsable de la fondation. Intéressé, il doute toutefois du niveau des élèves. Elles s’engagent à lui proposer un menu dès le lendemain. Plus tard, Anaïs et Clotilde exposent leur projet à Jeanne et Andréa. Pour les convaincre, Anaïs promet de céder sa place à Jeanne en cas d’échec.



Publicité





En parallèle, Ferdinand confie à Billie qu’il prend ses distances avec ses parents, tandis que Billie avoue être affectée par la liberté de Valdine. Elle reçoit ensuite un message d’Anaïs la remerciant pour son idée.

Côté sentimental, Lionel s’inquiète de la gêne de Fleur lors de leurs rapprochements. Et Fleur panique lorsqu’il lui annonce qu’ils vont pouvoir passer la soirée et la nuit ensemble le lendemain…

Après le départ d’Anouk, Clotilde doit réorganiser les cours. Faute de remplaçant, la charge est répartie. En difficulté en cours, Ismaël travaille seul chez lui et pousse son oncle à postuler en apprenant qu’ils n’ont plus assez de professeurs.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Ferdinand magouille, Gaspard se dévoile, les résumés jusqu’au 2 au 6 février 2026

Ici tout commence du 19 janvier 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.