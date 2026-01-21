Ici tout commence du 21 janvier : Anaïs coincée, Billie découvre la vérité (résumé + vidéo épisode 1355 en avance)



Ici tout commence du 21 janvier 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1355 – Anaïs est coincée ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Elle a découvert la présence de Romain Valdine une fois le contrat signé et Billie découvre la vérité. Elle est sous le choc !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 21 janvier – résumé de l’épisode 1355

À la coloc des marais, Anaïs annonce à Billie que Storek a adoré son concept. Enthousiaste, Billie promet de ne pas le décevoir. Mais une fois seule, Anaïs culpabilise : elle n’a pas dit à Billie que Romain Valdine ferait partie du jury. Elle tente alors de régler le problème elle-même en demandant à Storek de l’écarter, rappelant son passif avec l’Institut. Celui-ci refuse, il affirme faire confiance à la décision de la justice et menace Anaïs de sanctions financières si le contrat est rompu.

De son côté, Billie forme sa brigade avec Pénélope et Tom, tous très motivés pour concrétiser son voyage sensoriel en 4D. Ferdinand les interrompt pour leur montrer une vidéo où Valdine, aux côtés de Storek, se pose en victime et annonce sa présence à la cérémonie à l’hôtel Jourdain. Pensant qu’Anaïs l’ignore, Billie va la prévenir, mais elle découvre qu’elle était déjà au courant. Anaïs avoue qu’elles n’ont pas d’autre choix que de travailler avec Valdine.



À l’Institut, Anaïs expose la situation à Andréa, Jeanne et Clotilde. Andréa refuse catégoriquement d’annuler l’événement et rappelle à Anaïs sa promesse de céder sa place de directrice, laissant cette dernière prendre le temps de réfléchir.

En parallèle, Thelma se plaint de son célibat. Gary et Léonard estiment qu’elle a trop de critères et organisent un jeu pour lui prouver qu’elle se ferme des opportunités. Elle leur présente ensuite un garçon surnommé “Le Tank”, très éloigné de ses habitudes, au point que les garçons se demandent si elle ne leur fait pas une blague.

Enfin, Hector donne son premier cours à l’Atelier, axé sur la cuisine aux sensations, sans outils de mesure. Les élèves sont conquis, mais Hector souffre en silence de sa jambe et refroidit Clotilde et Ismaël en leur annonçant qu’il ne compte pas rester professeur, ce qui déçoit profondément les élèves.

Ici tout commence du 21 janvier 2026 – extrait vidéo

