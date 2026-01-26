Audiences 25 janvier 2026 : « To catch a killer » leader devant « Meurtres en eaux troubles »



Publicité





Audiences 25 janvier 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec le film inédit « To catch a killer : Misanthrope », qui a intéressé 3,65 millions de téléspectateurs pour 22,2% de pda.





C’est devant France 3 avec un épisode inédit de « Meurtres en eaux troubles », qui a été suivi par 2,57 millions de téléspectateurs pour 14,3% de pda.







Publicité





Audiences 25 janvier 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le film inédit « La Syndicaliste », qui a réuni 2,39 millions de téléspectateurs pour 14,2% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit du magazine « Capital », qui a captivé 1,60 million de téléspectateurs pour 9,4% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie