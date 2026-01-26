Ici tout commence du 26 janvier : Valdine attaqué en plein gala ! (résumé + vidéo épisode 1358 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 26 janvier 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1358 – Anaïs va choisir de couvrir Billie concernant la voiture de Valdine ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Mais alors que Billie a promis de ne plus rien faire, le gala de la fondation tourne mal : Valdine est victime d’un sabotage.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 26 janvier – résumé de l’épisode 1358

À la coloc, Anaïs explique à Milan qu’elle ne compte pas dénoncer Billie pour le saccage de la voiture de Valdine. De son côté, Billie promet à Anaïs qu’elle n’agira plus contre Valdine pour éviter de lourdes conséquences. Malgré tout, Milan doute de sa sincérité, convaincu qu’elle a encore des raisons de se venger… À l’Institut, Billie avoue à Ferdinand être responsable du saccage. Elle reçoit ensuite un message d’Anaïs, qui accepte de la couvrir à condition qu’elle n’aille pas plus loin. Billie est blessée par ce manque de confiance et se replie sur elle-même.

En cuisine, Anaïs et sa brigade font face à une pénurie de truffe blanche qui menace le menu. Milan parvient finalement à en obtenir grâce à un contact marseillais. Le soir de la cérémonie, Anaïs est soulagée et félicitée pour son travail. Son menu rencontre un grand succès, mais l’événement dégénère lorsque, en plein discours, une image de Valdine barrée du mot « Agresseur » est projetée. La panique gagne la salle, les lumières s’éteignent et un effet Larsen provoque de violentes douleurs à Anaïs. Milan intervient et appelle les secours.



Publicité





Pendant ce temps, Zoé accepte de remplacer Lionel au Comptoir de Jude afin qu’il puisse passer du temps avec Fleur, en échange de son aide à la maison. Stressée par son évaluation de cuisine, elle reçoit des critiques de Carla sur son plat. Le soir, elle découvre que Lionel n’a tenu aucune de ses promesses, ce qui la met à bout.

Enfin, en cours, Joséphine, distraite par Loup, brûle accidentellement la main de Gaspard. Constance décide alors de mettre en place des cours de premiers secours. Joséphine redoute d’être dans le même groupe que Loup, mais Lionel l’encourage à affronter sa peur…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : des retours, Billie s’explique, les résumés jusqu’au 13 février 2026

Ici tout commence du 26 janvier 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.