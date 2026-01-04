Star Academy : le programme de la semaine 12 et du prime du 10 janvier



Star Academy du 4 janvier 2026, programme – Quel programme pour la douzième semaine des élèves à la Star Academy 2025 ? Après un onzième prime riche en émotion et l’élimination de Théo, ils ne sont plus que 6 élèves au château de Dammarie-les-Lys ce dimanche.











La semaine du défi des profs

Michaël Goldman a annoncé que ce serait la semaine du défi des profs. A l’issue des évaluations, il y aura 2 groupes : 3 nommés d’un côtés et un top 3. Le top 3 fera sa battle sur le prime du samedi 10 janvier mais aussi un défi des profs dans chaque matière : un aura un défi théâtre, un second un défi danse et le troisième un défi chant. L’immunité se jouera sur la moyenne de la battle et du défi, à 50/50. L’immunisé du prochain prime sera le premier demi-finaliste !

Et cette semaine, les évaluations auront lieu lundi et mardi. Mardi soir ce sera le dîner des profs et mercredi, Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard seront au château.

Le planning de la semaine 12

L’emploi du temps de la semaine a été affiché au château.



Très bizarre le planning, 2h de chant ? 2h de théâtre et 2h de danse ? Bref à mon avis on saura tout demain #StarAcademyLeLive pic.twitter.com/wLdxnnchMT — Valentin (@LecValentin) January 4, 2026

