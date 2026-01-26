Un Si Grand Soleil Spoiler : Cécile prend une décision choc ! (épisode du 28 janvier)

Par /

Un si grand soleil spoiler épisode 1846 du 28 janvier 2026 – Les choses vont enfin avancer pour Manu dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, Cécile convoque Manu dans son bureau après la découverte de l’ADN de Charlotte sur sa veste.



Capture FTV


Manu maintient sa version, il assure n’avoir eu aucun contact physique avec Charlotte. Il explique que sa veste était posée sur un fauteuil, Charlotte a très bien pu la toucher pendant qu’il appelait Eve. Il reste convaincu que Charlotte est manipulée et que quelqu’un cherche à le piéger.

Cécile fait ensuite le point avec Aude. Celle-ci lui explique n’avoir rien trouvé dans le sens de la théorie de Manu mais rien ne prouve non plus qu’il l’ait agressée… Cécile prend alors une décision choc : malgré l’avis de la psy, elle veut organiser une confrontation entre Manu et Charlotte afin de faire avancer les choses !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : la vérité sur Charlotte et Sacha éclate, les résumés jusqu’au 13 février 2026


