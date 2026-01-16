« Qui sera le plus nul ? » : et le gagnant est… (replay du 16 janvier 2026)



Publicité





Diffusée ce soir sur TF1, la grande finale de « Qui sera le plus nul ? » a tenu toutes ses promesses. Entre tension, autodérision et rebondissements, l’ultime soirée du jeu a permis de désigner le grand vainqueur… ou plutôt celle qui a reçu le titre peu envié de “plus nul”.











Publicité





La soirée a débuté avec l’élimination de Jacques Legros. Solide et appliqué lors des dernières épreuves, le journaliste est parvenu à quitter le jeu dès le début de la finale, décrochant ainsi le statut d’“intello” du jour et laissant ses camarades poursuivre l’affrontement.

Peu après, Rachel Legrain-Trapani a elle aussi réussi à sortir de la compétition. Concentrée et efficace, l’ancienne Miss France a su faire la différence au bon moment, évitant le piège de la dernière ligne droite.

Puis, c’est Soso Maness qui a quitté l’aventure. Malgré son sang-froid et son autodérision, le rappeur s’est incliné aux portes de la finale à trois, laissant place à un ultime face-à-face sous haute tension.



Publicité





Nabilla Benattia remporte « Qui sera le plus nul ? »

Ils n’étaient alors plus que trois candidats à se disputer le trophée le moins convoité de l’année : Nabilla Benattia, Monique Younès et Nico Capone. Sur un quiz de questions déjà vues précédemment, chacun a tenté de donner le maximum de bonnes réponses pour ne pas être sacré “le plus nul”.

Au terme d’une finale serrée et riche en surprises, c’est finalement Nabilla Benattia qui s’en est le moins bien sortie, remportant ainsi la saison 1 de « Qui sera le plus nul ? ».

Avec son concept à contre-courant, son ton bienveillant et son goût pour l’autodérision, Qui sera le plus nul ? aura marqué cette première saison par des séquences mémorables et des candidats joueurs, prêts à rire de leurs propres failles.

Reste désormais à savoir si TF1 offrira une saison 2 à ce divertissement pas comme les autres… où gagner signifie avant tout ne pas perdre. Mais les audiences ayant été bonnes, il y a de fortes chances !

Si vous avez manqué cette finale, retrouvez là en replay sur TF1+.