Demain Nous Appartient spoiler : Victoire prête à découvrir la vérité sur Fred ? (vidéo épisode du 28 janvier)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Noor va découvrir la vérité au sujet de Fred dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, après la soirée d’anniversaire de Soraya, Noor va se poser de sérieuses questions sur le compagnon de Victoire…











Publicité





A l’hôpital, Noor interroge Samuel au sujet de Fred… Elle le trouve parfois excessif et sans prendre d’alcool. Pour l’infirmière, aucun doute : Fred est bipolaire ! Samuel est surpris qu’elle est deviné mais Noor a reconnu les symptômes…

Quand Victoire les rejoint en salle de repos, Samuel change habilement de sujet et fait mine à Noor de ne rien dire devant elle. Victoire les trouve bizarres mais elle est loin d’imaginer qu’ils parlaient de Fred et qu’il est bipolaire…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Roxane surprend Sara et… (vidéo épisode du 28 janvier)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2128 du 28 janvier 2026 : Noor perce le secret de Fred

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.