Un Si Grand Soleil du 26 janvier : Janet sous le choc, Jérémy sanctionné (résumé épisode 1844 en avance)

Un si grand soleil du 26 janvier 2026, spoiler résumé de l’épisode 1844 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 26 janvier 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Sacha appelle Charlotte, il lui demande si elle a pu faire ce qu’il lui a demandé… Elle dit que non, elle ne va pas y arriver : c’est trop dur. Il lui dit qu’elle est forte, elle va y arriver. Charlotte dit qu’elle en a déjà trop fait, ça ne peut pas continuer comme ça. Sacha lui demande si elle l’aime toujours, si elle le lâche : il va en prison ! Il dit qu’ils ne seront plus ensemble, il ne pourra pas supporter. Charlotte lui dit qu’elle va le faire. Elle a besoin de le voir mais il dit que ça ne serait pas prudent pour l’instant. Et il dit que plus vite elle fera ça, plus vite cette histoire sera derrière eux. Charlotte retrouve Soan et lui dit qu’elle doit lui parler.

Paloma interroge Jérémy sur son sujet de thèse, il dit ne pas avoir de nouvelles… Il s’emporte quand elle insiste. Elle veut savoir s’il y a autre chose, il dit être juste fatigué.



Charlotte est au commissariat avec Soan et Johanna. Elle explique à Aude que la veille elle était à la plage avec des amis. Sur le retour, elle s’est sentie suivie… Elle s’est retournée, c’était Manu ! Aude demande si elle peut avoir confondu, Charlotte dit s’être retournée plusieurs fois pour vérifier. Elle dit l’avoir ignoré et s’être dépêchée de rentrer chez elle. Soan veut que « ce pervers » soit stoppé. Aude dit qu’elle va informer la juge. Johanna dit que sa cliente est en danger, elle va demander une mesure d’éloignement.

La directrice de l’hôpital confronte Janet : Laurine a dit qu’elle connaissait son sujet de thèse depuis le début ! Janet est sous le choc et assure que c’est n’importe quoi. La directrice remet sa parole en cause. Janet assure qu’elle ne pourrait pas oublier ça, elle n’aurait jamais validé le sujet de Jérémy. La directrice assure qu’elle a toute sa confiance mais cette accusation de plagiat additionné au fait que Jérémy soit le neveu de son mari, ça fait beaucoup. Janet comprend qu’elle est soupçonnée de favoritisme. Elle assure que Laurine ment.

Sacha retrouve une femme dans une bi bibliothèque. Il lui remet de l’argent, il a besoin rapidement d’un faux passeport. Elle lui dit qu’il l’aura la semaine prochaine, il essaie de la convaincre d’aller plus vite. Elle dit qu’elle tiendra ses délais.

Janet confronte Laurine. Elle veut comprendre pourquoi elle a dit à la directrice qu’elle était au courant de son sujet de thèse. Laurine assure qu’elle lui avait dit sur quoi elle travaillait, Janet assure se souvenir qu’elle avait refusé de lui dire. Laurine dit qu’elle a du mal comprendre. Janet dit qu’elle ne sait pas à quoi elle joue mais ça ne se passera pas comme ça.

La directrice annonce à Jérémy qu’il est exclu de l’université pour 3 mois, son stage s’arrête dès maintenant. Et il ne pourra pas valider son année. Elle lui de s’estimer heureux que ça n’aille pas plus loin, il a tout gâché. Jérémy dit n’avoir aucune excuse.

Elise et Alex continuent la planque devant le local de Sybille. Alex a faim, Elise va aller acheter à manger. Quand elle s’absente, Alex appelle Manu. Il lui a envoyé par mail la liste de tous les mecs qu’il a coffré depuis 10 ans. Si quelqu’un a manipulé Charlotte, il est dedans ! Il lui demande si un nom lui parle en regardant la liste mais Manu ne voit pas : ça pourrait être n’importe lequel ! Ça sonne à la porte chez Manu, c’est Aude. Il doit la suivre au tribunal. Cécile lui parle de l’accusation de Charlotte, elle a de nouveau porté plainte après qu’il l’ait suivi. Manu avoue et dit qu’il pense que quelqu’un a manipulé Charlotte et l’a poussé à l’accuser. Cécile pense que le meilleur moyen de prouver son innocence n’est pas de la suivre. Levars dit qu’il a fait une erreur. Cécile parle d’intimidation et harcèlement. Il a aggravé son cas, il est assigné à résidence le temps de l’enquête. Et si elle apprend qu’il a retenté de rentrer en contact avec la victime présumée, elle demandera sa mise en détention !

A l’hôpital, Jérémy dit à Laurine qu’il est suspendu 3 mois et que son stage est annulé. Il lui demande si elle est contente, Laurine rigole et lui dit qu’il se croit trop important. Il veut en savoir plus, elle lui dit qu’il a sauvé son couple. Il demande ce qu’il lui a fait, elle dit qu’à elle rien mais qu’il a trompé sa meuf et qu’il n’a pas hésité une seconde à présenté un travail donc il n’avait pas écrit une ligne : dans le genre victime innocente on a vu mieux ! Il l’insulte.

Jérémy retrouve Paloma. Il lui avoue que son sujet de thèse a été refusé. Elle est désolée mais Jérémy avoue avoir été accusé de plagiat… Il dit s’être inspiré du travail d’une autre interne. Elle comprend qu’il a triché, elle est choquée et lui demande qui est cette interne. Il dit que c’est Laurine. Elle lui dit qu’il est malade, Jérémy dit avoir été suspendu par la fac et être viré de son stage.

Eve apprend que Manu est assigné à résidence le temps de l’enquête. Elle lui reproche d’avoir suivi Charlotte, c’est une folie. Manu avoue que tout ça le rend fou. Il est bouleversé. Elle l’encourage à faire confiance à ses collègues, Manu pleure. Alex sonne à la porte, Eve les laisse.

Laurine est avec Catherine, elle lui raconte sa vengeance. Elle dit avoir un dernier coup à jouer pour gagner la partie et elle a besoin de son aide… Catherine est ravie.

Alex ne comprend pas comment il a pu se faire repérer par Charlotte. Manu assure que c’est impossible, elle a reçu un coup de fil et a paniqué. Il pense que quelqu’un l’a grillé et l’a prévenue ! Alex lui demande s’il a épluché les profils qu’il lui a envoyé, il assure que oui. Alex annonce qu’il faut changer de stratégie, il va s’en occuper ! Il lui dit de ne rien faire, il s’occupe de tout !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.