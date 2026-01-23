Danse avec les Stars : Juju Fitcats en tête, pas d’éliminé (résumé + replay DALS 23 janvier 2026)



Publicité





Danse avec les Stars, résumé du prime 1 du 23 janvier 2026 – C’est parti pour le premier prime de la saison 15 de « Danse avec les Stars ». Le jury – Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, et Mel Charlot – danse aux côtés des danseurs professionnels pour lancer cette nouvelle saison !











Publicité





Vont s’affronter cette saison : Laure Manaudou et Christian Millette, Julien Lieb et Elsa Bois, Stéphane Bern et Calisson Goasdoué, Angélique Angarni-Filopon et Yann-Alrick Mortreuil, Ian Ziering et Denitsa Ikonomova, Emma et Dorian Rollin, Juju Fitcats et Jordan Mouillerac, Philippe Lellouche et Katrina Patchett, Maghla et Adrien Caby, Samuel Bambi et Ana Riera, Lucie Bernardoni et Christophe Licata, et Marcus et Marie Denigot. Seule la moitié passera ce soir, la seconde partie vendredi prochain.

Camille Combal nous informe qu’il n’y aura pas d’éliminé ce soir ! Les notes compteront pour moitié avec celles du prime 3.

Laure Manaudou et Christian Millette ouvrent la compétition ce soir avec un chacha sur « Last dance ». Jean-Marc la félicite, il dit que techniquement c’était pas mal du tout. Fauve est ravie de la voir là, elle lui donne des conseils techniques. Chris explique qu’elle doit être connectée à Christian et donner de l’émotion. Mel trouve qu’elle a brisé la glace



Publicité





Les notes de Laure : 6 de Jean-Marc, 6 de Mel, 6 de Fauve, 5 de Chris, total : 23 pts

Julien Lieb et Elsa Bois passe ensuite. Ils dansent un american smooth sur la chanson de Pierre Garnier « Nous on sait ». Le jury est debout ! Mel annonce que ça commence bien, il a raconté une histoire et il y avait une aisance, elle a aimé sa connexion avec Elsa. Jean-Marc affirme qu’il danse comme le gendre parfait, il veut qu’il aille encore plus loin en devenant « le bad boy de la danse ». Fauve trouve ça très prometteur, elle lui donne des conseils pour prendre le lead. Chris confirme aussi que c’est très prometteur, il salue la difficulté mais l’a trouvé désynchro au début.

Les notes de Julien : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel, 7 de Fauve, 6 de Chris, total : 27 pts

Denitsa Ikonomova et tous les danseurs pros nous offrent une presta hors compétition.

Juju Fitcats et Jordan Mouillerac dansent une danse contemporaine sur une chanson de Vitaa et Slimane. Le jury est debout ! Jean-Marc se dit skotché, il est très ému. Mel trouve qu’elle a assuré. Chris leur dit bravo et dit aux autres qu’ils devraient être plus stressés après cette prestation ! Fauve a trouvé son interprétation chouette.

Les notes de Juju : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel, 8 de Fauve, 7 de Chris, total : 31 pts

Stéphane Bern et Calisson Goasdoué danse un american smooth sur une chanson de Queen. Jean-Marc avoue qu’il y a eu des petits couacs mais son cadre a été majestueux, il pense qu’il y a un vrai potentiel. Mel est émue, elle le trouve studieux et elle voit qu’il prend la danse au sérieux. Chris se dit ravi et salue sa posture. Fauve veut qu’il conserve son plaisir et lui donne des conseils.

Les notes de Stéphane : 6 de Jean-Marc, 6 de Mel, 6 de Fauve, 5 de Chris, total : 23 pts. Il y a égalité entre Stéphane et Laure, les juges doivent se mettre d’accord. Chris annonce que c’est Laure qui quitte la zone rouge, Stéphane y va à sa place.

On retrouve Matt Pokora, le premier gagnant de « Danse avec les Stars », qui danse avec Katrina Patchett.

Angélique Angarni-Filopon et Yann-Alrick Mortreuil dansent un chacha sur « Feel Good » de Charlotte Cardin. Eves Gilles, Miss France 2026 et Diane Leyre lui font la surprise de la rejoindre. Jean-Marc assure que ça groove mais il veut plus de finition dans les mouvements. Mel annonce que c’est une reine. Fauve salue son talent et son sens du rythme, elle veut qu’elle se libère.

Les notes d’Angélique : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel, 7 de Fauve, 6 de Chris, total : 27 pts.

Samuel Bambi et Ana Riera dansent une salsa sur « Parisienne » de Gims. Mel salue l’interprétation, elle pense qu’il va aller très loin et elle dit avoir hâte de danse avec lui. Chris dit avoir ri pendant sa performance, il a beaucoup aimé l’attitude. Fauve est agréablement surprise.

Les notes de Samuel : 6 de Jean-Marc, 7 de Mel, 7 de Fauve, 7 de Chris, total : 27 pts.

Place à la seconde partie du prime pour tout le monde sauf Stéphane Bern. A la clé : des points supplémentaires sur une choré imposée qu’ils vont faire tous ensemble.

Verdict des juges : Angélique et Yann-Alrick prennent 3 pts, Juju Fitcats et Jordan prennent 4 pts, et Samuel et Ana remportent 5 pts.

Le classement des couples à l’issue du prime 1

1- Juju Fitcats et Jordan Mouillerac 35 pts

2- Samuel Bambi et Ana Riera 32 pts

3- Angélique Angarni-Filopon et Yann-Alrick Mortreuil 30 pts

4- Julien Lieb et Elsa Bois 27 pts

5- Laure Manaudou et Christian Millette 23 pts

6- Stéphane et Calisson 23 pts

Danse avec les Stars, le replay du 23 janvier 2026

Rendez-vous le vendredi 30 janvier à 21h sur TF1 pour suivre le second prime de Danse avec les Stars saison 15. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.