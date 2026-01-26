Demain Nous Appartient spoiler : Violette va-t-elle ouvrir les yeux ? (vidéo épisode du 29 janvier)



Demain nous appartient spoiler – Violette va-t-elle finir par ouvrir les yeux sur ses sentiments pour Bastien dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, la jeune femme va commencer à montrer des signes de jalousie envers Esmée…











Bastien ne comprend pas ce qui se passe, il trouve Violette bizarre et lui demande si ça a un lien avec le fait qu’ils aient retenu l’idée d’Esmée pour l’association du lycée. Violette nie, elle explique juste ne pas avoir envie de croiser Judith en allant récupérer les invendus aux Halles…

Mais quand Bastien parle de sa relation avec Esmée, Violette n’a clairement pas l’air d’apprécier… Serait-elle en réalité amoureuse de Bastien ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2129 du 29 janvier 2026 : Violette jalouse

