« Le Diplôme » : une saison 2 pour la série avec Clémentine Célarié ? Réponse

Ils ont fait vibrer les téléspectateurs pendant plusieurs semaines, réunissant chaque lundi soir un public fidèle autour de destins cabossés et de secondes chances inattendues. Avec ses personnages profondément humains et son sujet universel, « Le Diplôme » s’est imposée comme l’une des fictions françaises marquantes du début d’année sur TF1.











Alors que le dernier épisode a été diffusé ce lundi, une question brûle les lèvres des fans : reverra-t-on Delphine, Leïla, Pierre, Hussein et Jen ? L’attachement du public et les belles performances d’audience semblaient pourtant plaider en faveur d’une suite…

La réponse est désormais connue… et elle risque de surprendre une partie du public. Malgré son succès, « Le Diplôme » ne reviendra pas pour une deuxième saison. La série avait en réalité été pensée dès le départ comme une histoire complète.

Présente au Festival de la Fiction de La Rochelle, sa créatrice Fanny Riedberger a clarifié les intentions de l’équipe : « C’est une mini-série. C’est un peu comme Les Randonneuses, c’est une collection. On s’attache aux personnages, et si on ne les avait pas bien découverts dans ces six épisodes, il y aurait sans doute une déception. Mais, on garde ça comme ça !. »



Un choix artistique assumé, donc, pour préserver la force du récit et ne pas étirer artificiellement l’histoire. Portée par Clémentine Célarié, Bernard Campan, Camille Lellouche, Guillaume Labbé, Julie Sassoust, Ahmad Kontar, Vanessa Guide et Marc Riso, avec la participation d’Isabelle Gélinas et Charles Berling, la fiction aura marqué les esprits en racontant avec justesse ces adultes retournant passer le bac, chacun avec son passé, ses blessures et son espoir de renouveau.

Une aventure courte, mais intense, qui restera comme une parenthèse forte dans la saison des fictions françaises.