Ici Tout Commence spoiler : Anaïs va-t-elle virer Billie ? (vidéo épisode du 29 janvier)

Ici tout commence spoiler – Anaïs va-t-elle virer Billie dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, la directrice de l’institut est au pied du mur : Andréa et Jeanne exigent que Billie soit virée !











À l’Institut, Jeanne et Andréa Jourdain mettent Anaïs Grimbert face à ses responsabilités. Après le fiasco et le sabotage du gala, elles souhaitent renvoyer Billie Coudert, qu’elles jugent responsable de l’image désastreuse donnée à l’Hôtel Jourdain et l’Institut.

Anaïs prend la défense de Billie, rappelant qu’elle a été confrontée à l’homme qui a tenté de la tuer et que la justice n’a pas fait son travail. Mais Andréa estime qu’Anaïs se laisse submerger par ses émotions, tandis que Jeanne affirme qu’il n’existe aucune autre issue. Sous pression, Anaïs se retrouve contrainte de prendre une décision difficile : doit-elle licencier Billie ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1361 du 29 janvier 2026 : Anaïs au pied du mur

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.