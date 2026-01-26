« Tricheurs » : la nouvelle télé-réalité stratégique débarque aujourd’hui sur TFX ! (26 janvier 2026)



C’est le grand soir pour TFX ! La chaîne lance ce lundi 26 janvier à 20h son tout nouveau programme de télé-réalité, « Tricheurs », un jeu de stratégie pas comme les autres où tous les coups (ou presque) sont permis.











Le concept est simple… en apparence : 14 personnalités venues de la télé-réalité, du spectacle et de la musique emménagent dans la Game House, un lieu inspiré de l’univers flashy de Las Vegas. Leur objectif ? Remporter 10.000 euros pour l’un de leurs followers. Mais pour y parvenir, une question va rapidement se poser : faut-il jouer réglo… ou tricher ?

Car dès le début de l’aventure, deux candidats sont secrètement désignés “Tricheurs”. Leur avantage est énorme : ils ont accès à la Salle de Triche, où ils découvrent à l’avance les règles, les réponses et les pièges des épreuves. De quoi manipuler le jeu à leur avantage… à condition de ne pas se faire démasquer.

En face, les 12 autres joueurs, appelés les Réglos, devront enquêter pour tenter de découvrir l’identité des tricheurs. S’ils y parviennent, ces derniers risquent l’élimination. Mais attention : à la fin de chaque cycle, la Roulette Éliminatoire entre en jeu et peut tout bouleverser en décidant au hasard du sort de trois candidats en danger.



Un casting bien connu des fans de télé-réalité

Parmi les participants, les téléspectateurs retrouveront des visages familiers : Yanns et sa femme Jade, Kamini, Lolita Banana (Drag Race France), Maïssane, Marvin (Too Hot to Handle), Mélanie Orl, Aïmed, Justine, Nicolo, Patrick (La Villa des cœurs brisés), Sarah (Love Is Blind), Simon Castaldi et Katell (L’Île de la tentation).

Stratèges, joueurs et parfois imprévisibles, ils sont prêts à tout pour aller jusqu’au bout.

Une expérience prolongée sur TF1+

En parallèle de la diffusion sur TFX, la plateforme TF1+ propose des contenus exclusifs pour les fans du programme. Au menu : Les Gossips de Maïssane, qui revient sur les coulisses et les moments forts, ainsi que les interviews des candidats éliminés menées par Christophe Beaugrand.

Extrait vidéo

Alors, qui saura manipuler le jeu sans se faire repérer ? Réponse dès ce soir à 20h sur TFX avec le lancement de “Tricheurs”.