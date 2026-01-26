Plus belle la vie spoiler : que cache Noémie ? Blanche fait une découverte choc ! (27 janvier 2026)



Plus belle la vie en avance du 27 janvier 2026 – Que cache Noémie dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Dans l’épisode du mardi 27 janvier 2026, Patrick parle à Jean-Paul du mail du corbeau…











Ils sont tous les deux inquiets alors que le document joint au mail montre que Noémie sait tout sur Patrick et sa famille. Elle a une mine d’informations sur eux, y compris des détails jamais publié dans la presse. Jean-Paul veut qu’ils l’interrogent et la virer du poste de baby-sitter mais Patrick refuse, de peur d’éveiller ses soupçons et gâcher sa relation avec Vadim…

Au commissariat, Morgane interroge Noémie en lui rendant son sac. Vadim finit par parler de Théo Bonnand mais Noémie minimise et assure qu’il n’est pas capable de faire ça… Elle ment à la police puisque plus tard au Pavillon des Fleurs, sous les yeux de Blanche, elle agresse Théo ! Elle l’accuse d’avoir volé son ordinateur et lui demande de lui rendre. Théo nie, Blanche doit intervenir pour les séparer.



Blanche décide alors de suivre Théo… Elle découvre alors que c’est bien lui qui a l’ordinateur de Noémie, qu’il dépose dans un casier…