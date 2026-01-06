Ici Tout Commence spoiler : Anouk culpabilise, elle parle à Loup (vidéo épisode du 7 janvier)



Ici tout commence spoiler – Loup et Anouk vont déraper et coucher ensemble dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Un moment d’égarement entre la prof et cheffe du Double A, et l’élève de première année et second du restaurant d’application.











Alors Anouk va décider de rapidement mettre les choses au clair. Elle retrouve Loup pour s’expliquer. Elle culpabilise et avoue avoir déconné, ça n’aurait jamais du arriver ! Loup assure qu’il était consentant, il est majeur et c’est lui qui a commencé à l’embrasser en premier…

Anouk assure que ça n’excuse rien, il était super fragilisé par sa rupture avec Joséphine, elle aurait du stopper le truc. Elle est désolée. Ils concluent tous les deux qu’ils doivent oublier tout ça et passer à autre chose…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1345 du 7 janvier 2026 : Loup et Anouk s'expliquent

