Plus belle la vie spoiler : Ariane et Stanislas sous le choc face aux images... (7 janvier 2026)

Plus belle la vie en avance du 7 janvier 2026 – Que s’est-il vraiment passé entre Idriss et Martin dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Alors qu’Idriss jure son innocence, dans l’épisode du mercredi 7 janvier 2026, Patrick décide de le mettre à pied le temps de l’enquête.











De son côté, Mirta doute des accusations de Martin et en parle à Luna. Elle pense que Martin peut très bien mentir pour embêter tout le monde une fois de plus… Mais Luna refuse de mettre la parole de son petit-fils en doute sur des faits aussi graves. Martin les écoute, il a le sourire… Plus tard, Martin retrouve Lucie. Elle sait tout car Jean-Paul l’a interrogée à son sujet et elle lui assure qu’elle le croit ! Touché, Martin annonce à Lucie qu’il doit lui raconter quelque chose de grave…

Pendant ce temps là, Louisa soutient son frère et le met sur une piste en lui parlant de la voiture contre laquelle il aurait plaqué Martin… Idriss se souvient que c’était une belle voiture récente, il a une idée et appelle Ariane pour la prévenir.



Ariane et Stanislas se rendent sur place et retrouve la voiture, elle est équipée de caméras sur les rétroviseurs et sur les ailes ! Ils rencontrent sa propriétaires, qui confirment que ça filme et lui envoie des notification en cas de mouvements devant sa voiture… Ils visionnent plusieurs vidéos inutiles avant de trouver la bonne. Ils sont sous le choc en visionnant la vidéo de Martin et Idriss… Stanislas annonce à Ariane que « maintenant c’est clair ! ». Qu’ont-ils vus ? Suspense !