Un Si Grand Soleil Spoiler : Marsan surprend Claire et l’enlève ! (épisode du 8 janvier)



Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1832 du 8 janvier 2026 – Les choses vont mal tourner pour Claire dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, malgré la mise en garde de Florent et alors qu’Hélène et Victor ont été arrêtés, elle décide de continuer son enquête sur Marsan, seule.











Publicité





Claire se rend alors au golf, où Marsan a prévu d’enlever une joueuse de golf. Et alors qu’elle l’observe de loin avec des jumelles, Claire est sous le choc : Marsan enlève une joueuse sous ses yeux en la piquant avec seringue ! Il la traine jusqu’à sa voiture et la met dans son coffre !

Claire tente d’appeler la police, sans succès. Elle le suit avec sa voiture et appelle Florent afin qu’il prévienne la police. Elle partage sa position avec lui et sur place, elle lui envoie une photo… Florent lui recommande de ne surtout pas intervenir seule mais Claire n’en fait qu’à sa tête ! Elle se rapproche et regarde par la fenêtre du cabanon…

Marsan surprend alors Claire et la menace de son arme ! La police va-t-elle intervenir à temps grâce à la localisation de Claire ?



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Laurine victorieuse, Manu sous le choc, les résumés jusqu’au 23 janvier 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici