Ici Tout Commence spoiler : le gala de la fondation saboté, Milan accuse Billie ! (vidéo épisode du 27 janvier)

Ici tout commence spoiler – Un violent affrontement va éclater dans les prochains jours entre Milan y et Tom Azem dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En cause : le sabotage de la cérémonie de la fondation Excellence Palace, après qu’un individu s’en est pris à la voiture de Romain Valdine.











Convaincu que Billie est responsable, Milan l’accuse sans preuve, malgré les réserves d’Anaïs qui lui rappelle qu’ils n’ont aucune certitude. En entendant ces accusations, Tom prend immédiatement la défense de Billie, ce qui provoque un clash explosif. De son côté, Anaïs décide d’aller parler directement à Billie afin de faire toute la lumière sur cette affaire…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1359 du 27 janvier 2026 : le gala de la fondation saboté

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.