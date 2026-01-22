Quotidien du 22 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 22 janvier 2026, les invités – Ce jeudi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 22 janvier 2026

🍳 Laurent Mariotte – « Une année en cuisine » (Éd. Solar)

🎤 Margot Haddad – Journaliste, ancienne correspondante aux États-Unis



📚 Thomas Snégaroff – Journaliste et historien, spécialiste des États-Unis

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce jeudi 22 janvier 2026 à 19h25 sur TMC.