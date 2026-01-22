Star Academy du 22 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 22 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mercredi des académiciens.











La journée débute avec un cours d’expression scénique avec Marlène. Elle leur a demandé de préparer un dessin et d’expliquer pourquoi chanter est un besoin et pas une envie. Quand vient le tour de Sarah, elle est submergée par l’émotion en expliquant avoir perdu deux amis quand elle était petite et s’être renfermée dans la musique. Elle n’osait pas montrer ses émotions à sa famille et la musique l’a aidée. Tout le monde est très ému en l’écoutant.

Léa est très émue aussi quand elle met les mots sur ses dessins. Elle a fait de mauvaises rencontres à l’école, elle a fait face au deuil plusieurs fois. Sa famille et la musique l’ont aidée.

Victor explique qu’il est timide depuis petit, il se réfugiait dans l’imaginaire. Et il s’est ouvert avec la musique.



A la fin du cours, surprise : le chien de Marlène est là pour un petit câlin. Léa retrouve ensuite Sofia pour un cours particulier. Sofia lui reproche de douter et la traite de « bébé cadum », Léa se met à pleurer ! Elle avoue se mettre la pression pour la demi-finale.

Sofia prend ensuite Sarah en cours particulier.

Michaël vient au château pour annoncer les gagnants des évaluations et des auditions. C’est Sarah qui a remporté le coup de coeur des évaluations ! Concernant la grande audition, c’est Victor qui gagne et remporte sa carte blanche sur ce prime ! Il précise que Ambre aura quand même un tableau samedi soir.

Sarah rejoint Lucie pour répéter le duo qu’elle partagera avec Léa sur le prime : elle a un choix entre 3 chansons. Sarah annonce devant Léa qu’elle a choisi « L’hymne à l’amour » version Céline Dion.

Pierre Niney débarque au château pour une masterclass ! Les demi-finalistes sont ravis. Ils lui font une visite du château avant de discuter dans le salon. Et ils vont au théâtre pour un travail de texte.

Star Academy, demi-finale : qui doit aller en finale ?

