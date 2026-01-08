La meilleure boulangerie de France du 8 janvier : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?



La meilleure boulangerie de France du 8 janvier 2026 – Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Danny Khezzar vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury poursuit son tour de Gironde, Dordogne et Lot-et-Garonne.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







La meilleure boulangerie de France du 8 janvier 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 9me semaine de la saison, le jury est en Gironde, Dordogne et Lot-et-Garonne.

🔵 Lundi, 3 boulangeries s’affrontaient : celle de Virginie, Alexandre et Lucas; celle de Jeanne et Joannice; et celle d’Eva. La première était en tête avec la moyenne de 9,8/10.



🔵 Mardi soir, c’est Virginie, Alexandre et Lucas de Gironde qui ont remporté la victoire avec l’incroyable moyenne de 9,7/10 (9,5 pour la première impression, 10 pour le pain fétiche, 10 pour le pain signature et 9,3 sur le défi du jury)

🔵 Mercredi, c’est la boulangerie de Manon et Martin en Dordogne qui a remporté la victoire avec la belle moyenne de 8,8/10 (8,5/10 pour la première impression, 10/10 pour le produit fétiche, 8,5/10 pour le pain signature, et 8,7/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce jeudi soir, le jury reste dans le Lot-et-Garonne à la découverte de deux nouvelles boulangeries.

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter la Gironde, la Dordogne et le Lot-et-Garonne pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France reprend la route pour une nouvelle odyssée gourmande à travers les régions françaises. Cette nouvelle saison mettra de nouveau en lumière des boulangeries d’exception, tout en valorisant le terroir, l’excellence artisanale et la diversité du patrimoine culinaire de l’Hexagone. Côté jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi fait son entrée aux côtés de Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera aussi ponctuellement enrichie par la participation du chef Danny Khezzar, invité à partager cette expérience singulière.