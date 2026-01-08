C à vous du 8 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 8 janvier 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

Capture France 5


🔵 Crans-Montana : pourquoi certaines victimes filmaient-elles au lieu de fuir ? Décryptage avec Olivier Bonnot, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’université Paris-Saclay, et Maxime
Brancht, journaliste BFMTV Ligne Rouge

🔵 Dans la suite de C à vous :
🎥 Valeria Bruni-Tedeschi pour le film « Eleonora Duse », en salle le 14 janvier
📖 Philippe Besson pour le livre « Une pension en Italie », aux éditions Julliard
🎭 Swann Périssé pour son spectacle « Calme »


