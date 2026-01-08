Star Academy du 8 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 8 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mercredi des académiciens. Elle commence alors qu’il neige encore fort dehors !











Jonathan finit par arriver. Il leur parle de la semaine du défi des profs. Chaque prof impose un pas pour une choré qu’ils doivent créer eux-mêmes, Jonathan est là pour les guider et les conseiller. Bastiaan et Léa prennent le lead. Ils créent leur première chorégraphie de groupe, Jonathan les félicite.

Michaël arrive au château pour annoncer les nommés de la semaine : Sarah, Victor et Anouk. Sarah étant immunisée, seuls Victor et Anouk sont nominés et soumis aux votes du public !

Michaël annonce ensuite que les défis des profs du top 3 : Bastiaan avec Jonathan en danse, Ambre avec Papy en théâtre, et Léa avec Sofia en chant.



Victor et Anouk encaissent le coup… Ils rejoignent Marlène au théâtre. Ils vont chanter en duo avec un autre élève : Anouk « Indélébile » d’Yseult et Victor « All of me » de John Legend. Anouk choisit Bastiaan et Victor choisit Ambre.

Fanny et Lucie viennent attribuer les chansons du prime (tout le programme à retrouver ici).

Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard débarquent au château. Ils ont emmené un repas de fast-food et partagent leurs expériences avec eux.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 8 janvier

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.