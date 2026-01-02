« Le Comte de Monte-Cristo » : suite et fin de la série ce soir sur France 2 (2 janvier 2026)



Publicité





« Le Comte de Monte-Cristo » au programme TV du vendredi 2 janvier 2026 – Ce vendredi soir, France 2 termine la diffusion de la série inédite « Le Comte de Monte-Cristo » avec Sam Claflin, Jeremy Irons et Ana Girardot.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





« Le Comte de Monte-Cristo » – le synopsis

Accusé à tort de trahison, le jeune marin Edmond Dantès est jeté en prison sans jugement au château d’If, lugubre forteresse au large de Marseille. Après de longues années de détention, il parvient à s’évader et, sous le nom du Comte de Monte-Cristo, entreprend de se venger de ceux qui ont causé sa chute.

Votre épisode du 2 janvier 2026

Épisode 5 – Le bal

Le projet de revanche d’Edmond se précise : après avoir affranchi Haydée, il la présente dans le monde parisien et se sert de la tromperie pour précipiter la ruine financière de Danglars. À Paris, il retrouve les enfants de l’armateur Morrel et apprend que Max aime Valentine, pourtant promise à Franz. Lors du bal donné par Mercédès et Fernand, Edmond laisse entrevoir sa véritable identité à Mercédès, tandis que Haydée reconnaît en Fernand l’homme qui a trahi son père et causé sa mort, annonçant les affrontements et la vengeance à venir.



Publicité





Épisode 6 – Providence

Monte-Cristo poursuit méthodiquement sa vengeance en influençant unions et alliances de ses adversaires. Le comte Spada, qui n’est autre que Luigi Vampa sous un déguisement, amène Danglars à rompre les fiançailles prévues entre sa fille Eugénie et Albert de Morcerf. Max et Valentine sont ainsi libérés d’un mariage forcé avec Franz d’Epinay. Dans le même temps, la marquise de Saint-Méran est empoisonnée, et les soupçons se portent sur Valentine. De son côté, Monte-Cristo recueille Gaston, l’enfant que Villefort avait tenté de faire disparaître à sa naissance, mais celui-ci s’enfuit après avoir commis un vol et un meurtre, mettant en péril une partie du plan.

Épisode 7 – Le duel

Valentine est arrêtée pour l’empoisonnement de la marquise de Saint-Méran, tandis que Danglars, guidé par Monte-Cristo, dévoile publiquement les fautes passées de Fernand, provoquant un immense scandale. Haydée est appelée à témoigner afin de confirmer la trahison de Fernand, tout en mettant en garde Edmond sur le coût humain de sa vengeance. Pour défendre l’honneur de son père, Albert provoque Monte-Cristo en duel, mais se ravise après avoir appris la vérité de la bouche de Mercédès. Acculé par les révélations et face à Monte-Cristo, qui révèle sa véritable identité, Fernand met fin à ses jours.

Épisode 8 – Les deux derniers

La vengeance de Monte-Cristo touche à son terme : Villefort est confronté aux crimes de son épouse Héloïse et aux conséquences tragiques de ses propres décisions concernant Gaston et Edouard, tandis que Danglars et les siens sont arrêtés pour abus et trahison. Eugénie parvient à fuir le mariage arrangé avec le comte Spada afin de rejoindre Louise, celle qu’elle aime. Confronté à la mort d’Edouard et au chaos engendré par sa revanche, Monte-Cristo réalise l’ampleur de ses actes. De retour à Marseille, il retrouve Mercédès et choisit d’abandonner la vengeance pour se tourner vers la paix et un amour sincère.

Le casting

Avec Sam Claflin (Edmond Dantès), Jeremy Irons (Abbé Faria), Ana Girardot, (Mercedes), Mikkel Boe Folsgaard (Gérard Villefort), Blake Ritson (Danglars), Karla-Simone Spence (Haydee), Michele Riondino (Jacopo), Lino Guanciale (Vampa/Devil), Gabriella Pession (Hermine Danglars), Nicolas Maupas (Albert)…