« Qui sera le plus nul ? » : votre nouveau jeu ce soir sur TF1 (VIDÉO 2 janvier 2026)



Publicité





« Qui sera le plus nul ? » au programme TV du vendredi 2 janvier 2026 – Ce vendredi soir, Camille Combal est aux commandes d’un tout nouveau jeu intitulé « »Qui sera le plus nul ? » ».





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur TF1+.







Publicité





« Qui sera le plus nul ? », le concept et les invités

Un quiz pas comme les autres… avec à la clé un trophée que personne ne rêve de brandir ! Un concept totalement inédit, avec une seule mission : être éliminé le plus vite possible. Car au bout du compte, il n’en restera qu’un… le “plus nul”.

Les candidats devront répondre à des questions portant sur tout ce que nous sommes censés savoir : les bases apprises à l’école primaire, ces connaissances simples que le temps a parfois effacées. Logique, culture générale, épreuves écrites et orales : toutes les formes d’intelligence seront mises à l’épreuve.



Publicité





Chanteurs, comédiens, créateurs de contenus, journalistes ou humoristes, ils devront enchaîner un maximum de bonnes réponses pour sortir du jeu au plus vite et éviter d’être couronnés “le plus nul de France”.

Quitter la compétition, c’est décrocher le titre officieux d’“intello” du jour… tandis que les autres restent coincés dans le jeu, se rapprochant dangereusement du trophée le moins envié de l’année.

À contre-courant des concours traditionnels, Qui sera le plus nul ? fait la part belle à l’autodérision, au second degré et au lâcher-prise.

Ceux qui ont osé relever le défi : JoeyStarr, Émilien, Nabilla Benattia, Jacques Legros, Monique Younès, Nico Capone, Paul de Saint Sernin, Rachel Legrain-Trapani, Ariane Massenet, Diane Segard et Soso Maness.

Avec eux, l’échec devient un spectacle aussi hilarant qu’assumé. Entre éclats de rire et confidences surprenantes sur l’échec et la pression sociale, les candidats livrent des moments cultes, révélant leurs failles avec générosité et beaucoup d’autodérision. Alors… sortez cahiers et stylos : la récréation est terminée !

VIDÉO « Qui sera le plus nul ? », extrait vidéo