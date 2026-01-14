

Ça commence aujourd’hui du 14 janvier 2026, le sommaire – Ce mardi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 14 janvier 2026 à 13h55 « Handicap invisible : ils vivent en permanence avec la douleur »

Cet après-midi, Ça commence aujourd’hui propose un numéro inédit et bouleversant sur un sujet encore trop méconnu : « Handicap invisible : ils vivent en permanence avec la douleur ». Autour de Faustine Bollaert, des femmes et des hommes viennent témoigner de leur quotidien marqué par des souffrances constantes, souvent incomprises par leur entourage. Maladies chroniques, douleurs invisibles, regards sceptiques… Ils racontent le combat de tous les instants pour être reconnus, entendus et simplement crus. Une émission forte, humaine et nécessaire, qui donne la parole à ceux dont la douleur ne se voit pas, mais qui est pourtant bien réelle.

Et à 15h : « Un accident ou une maladie, une amputation… et une énorme rage de vivre ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille des invités portés par une impressionnante rage de vivre après une amputation causée par un accident ou une maladie : Delphine et sa fille Cléo, amputées chacune d’une jambe après avoir été percutées par une voiture sur un marché le 24 janvier 2015, témoignent de leur résilience, tandis que Cléo, aujourd’hui âgée de 13 ans, brille comme championne junior de tennis en fauteuil ; Alexis, amputé de la jambe gauche à 11 ans après un accident, a transformé sa rééducation en tremplin pour développer sa passion pour la natation et nourrir son rêve de participer aux Jeux paralympiques de Los Angeles 2028 ; enfin, Nélia Barbosa, amputée à la suite d’une maladie, a poursuivi un objectif clair fixé dès sa rééducation — faire du kayak — jusqu’à atteindre la consécration avec une médaille remportée aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020.



Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.