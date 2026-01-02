Les 12 coups de midi du 2 janvier : Cyprien continue, toujours rien sur l’étoile mystérieuse !



Les 12 coups de midi du 2 janvier 2026, 105ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une nouvelle victoire ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a remporté 300 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 2 janvier, toujours rien sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte personnelle de Cyprien totalise ainsi 489.304 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, on n’a toujours pas le moindre indice en dehors de la photo de fond en seul indice : le désert d’Oman. Cyprien a pensé au film « Dune » et a donc proposé Zendaya, mais c’est raté ! (l’actrice a déjà été dans l’étoile en 2023).

Ce décor renvoie donc effectivement au film « Dune », mais Timothée Chalamet ayant lui aussi déjà figuré sur l’étoile mystérieuse, on pense plus à « Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker », film lui aussi tourné dans le désert d’Oman. La piste mènerait donc vers Mark Hamill, Carrie Fisher, Oscar Isaac ou encore Daisy Ridley.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday, Zendaya



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 2 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+