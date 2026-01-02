Demain Nous Appartient du 2 janvier : Pedro et Alain arrêtés, Orso retrouvé (résumé + vidéo épisode 2110 en avance)



Demain nous appartient du 2 janvier 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2110 de DNA – Pedro et Alain vont tous les deux être arrêtés par la police ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Mais avant son arrestation, Alain rend le bébé aux Daunier…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 2 janvier 2026 – résumé de l’épisode 2110

Pedro est contrôlé par la police mais Orso n’est pas retrouvé dans sa voiture. Au commissariat, il est interrogé par Martin : il nie avoir enlevé le bébé et affirme avoir passé le 31 décembre à une fête illégale. Sans téléphone ni preuve contre lui, Aurore comprend qu’ils devront le relâcher.

De son côté, Sofia apprend par Serena qu’Orso n’est pas avec elle. Peu après, le bébé est finalement déposé devant chez les Daunier. Sofia le récupère, soulagée, et William et Samuel confirment qu’il est en parfaite santé. Aurore obtient un délai de l’ASE pour qu’Orso reste avec elle jusqu’à lundi.



L’enquête avance lorsque Sara informe Aurore que des empreintes de Pedro et de Sofia ont été retrouvées sur le cosy, ainsi que celles d’un homme récemment identifié, probablement Alain. Peu après, Alain appelle Pedro pour lui dire qu’il a rendu le bébé, avant d’être arrêté par Aurore pour complicité d’agression, enlèvement et entrave à la justice.

En parallèle, Raphaëlle et Chloé se réjouissent de partir une semaine en vacances avec leurs filles, Judith et Maud. Au marché de Noël, Kevin aide Valentine au Little Spoon avec beaucoup d’enthousiasme. Refusant d’être payé, il accepte finalement un chocolat chaud, sous le regard surpris de Benny.

VIDÉO Demain nous appartient du 2 janvier 2026 – extrait de l’épisode

