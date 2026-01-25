Les 12 coups de midi du 25 janvier : jusqu’où ira Cyprien ? L’étoile mystérieuse se dévoile

Par /

Les 12 coups de midi du 25 janvier 2026, 127ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce dimanche midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a signé une victoire à 1000 euros aujourd’hui et 4 cases se sont envolées sur l’étoile mystérieuse.


Capture TF1


Les 12 coups de midi du 25 janvier, des projecteurs sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit ainsi sa cagnotte totaliser l’incroyable somme de 591.378 euros de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, elle se dévoile un peu plus mais on ne voit que des projecteurs. Difficile de dire de quoi il s’agit. Une salle de spectacle ? Une patinoire ?

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 25 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+

