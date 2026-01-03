Les 12 coups de midi du 3 janvier : nouvelle victoire de Cyprien, pourquoi l’étoile mystérieuse reste sans indice ?



Les 12 coups de midi du 3 janvier 2026, 106ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien ce samedi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a remporté 300 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 3 janvier, toujours rien sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit sa cagnotte monter au total de 489.454 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, toujours absolument rien dehors de la photo de fond ! Rappelons qu’il s’agit du désert d’Oman. La production serait-elle devenue frileuse depuis que Cyprien a découvert la précédente étoile très rapidement ?

Ce décor renvoie donc effectivement au film « Dune », mais Timothée Chalamet ayant déjà figuré sur l’étoile mystérieuse, on pense plus à « Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker », film lui aussi tourné dans le désert d’Oman. La piste mènerait donc vers Mark Hamill, Carrie Fisher, Oscar Isaac ou encore Daisy Ridley.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday, Zendaya



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 3 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+