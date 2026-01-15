« Qui veut être mon associé ? » du 15 janvier 2026 : les entrepreneurs ce soir sur M6



« Qui veut être mon associé ? » du jeudi 15 janvier 2026 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 5 de « Qui veut être mon associé ? ». Découvrez dès maintenant les entrepreneurs de votre soirée.





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et streaming sur M6+.







« Qui veut être mon associé ? » du 15 janvier 2026, les entrepreneurs de ce soir

GIMMY

Fondée en 2022 par Fériel et Jennifer, Gimmy est née d’une amitié et d’une volonté forte : aider les restaurateurs à se relever après la crise sanitaire. La startup propose des marques de livraison prêtes à l’emploi, intégrées directement dans les cuisines existantes sans investissement initial, générant jusqu’à 5 000 € de chiffre d’affaires mensuel supplémentaire. Déployée sur tout le territoire français, Gimmy œuvre pour la durabilité des restaurants indépendants et le dynamisme du commerce de proximité. Le créateur de contenus Inoxtag sera présent en plateau pour soutenir cette initiative.

HEMOTION

Partant du constat que trop peu de Français savent réagir face à une urgence vitale, Hemotion a été fondée par Tony Busch, ancien membre des forces spéciales fort de dix années d’expérience. La startup conçoit des solutions de premiers secours simples et accessibles, comme la canette de secours : un kit compact et intuitif, accompagné de formations et d’une application mobile. Inclusive et engagée, Hemotion fédère aujourd’hui plus de 10 000 utilisateurs partout en France.



INVITIN

Invitin est une marketplace innovante qui réinvente l’organisation des mariages en ouvrant certaines célébrations à des invités extérieurs, désireux de vivre une expérience authentique. À la croisée de la technologie et de l’humain, la plateforme propose une immersion culturelle unique, mêlant voyage, émotion et rencontres. Déjà très sollicitée à l’international, Invitin crée des passerelles entre les cultures et les grands moments de vie.

KLESIS

Créé en 2019, Klesis Junior est un réseau de franchises éducatives qui repense l’apprentissage extrascolaire des enfants et adolescents de 3 à 18 ans. À travers des ateliers et des parcours annuels, le réseau met l’accent sur les compétences clés de demain, dans une approche moderne et inclusive. Portée par sa fondatrice Milly Antwi, Klesis Junior connaît un fort développement en France et à l’international, avec une ambition affirmée : permettre à chaque enfant de croire en son potentiel.

LA TIRAMISSERIE

La Tiramisserie est la première enseigne française entièrement dédiée au tiramisu, revisité comme une véritable expérience gourmande, chic et contemporaine. La marque décline le dessert préféré des Français à travers des recettes permanentes, des éditions limitées et des formats à partager, incluant également des versions sans lactose et sans gluten.

POMAD

Pomad est une marque française engagée, née pour redonner espoir aux personnes souffrant d’eczéma ou de psoriasis. Fondée par Saskia après un long parcours médical, la marque propose une cure naturelle et holistique, agissant à la fois de l’intérieur et de l’extérieur. Autofinancée et rentable dès son lancement, Pomad a déjà aidé des milliers de personnes à apaiser durablement leur peau et améliorer leur qualité de vie.

REPTIK

Reptik est une startup biotech qui associe savoirs traditionnels africains et innovation scientifique afin de développer les solutions de santé de demain. Grâce à une approche éthique de la chimie verte et à des partenariats solides, elle conçoit notamment des produits de santé naturelle, comme un répulsif anti-moustiques innovant à base de plantes sénégalaises. Son ambition est claire : faire rayonner l’intelligence botanique africaine à l’échelle mondiale.

« Qui veut être mon associé ? », rappel de la présentation de la saison 6

« Qui veut être mon associé ? » fait son grand retour avec une saison placée sous le signe de l’audace et de l’émotion. Des entrepreneurs français animés par la passion n’ont que quelques minutes pour convaincre sept investisseurs de renom, déterminés à parier sur des projets à fort potentiel. Moments de tension, coups de cœur, négociations musclées et idées inspirantes rythment chaque épisode, véritable concentré d’esprit entrepreneurial. Marc Simoncini, Anthony Bourbon, Éric Larchevêque, Kelly Massol, Alice Lhabouz et Jean-Michel Karam, rejoints cette saison par Jonathan Anguelov, se tiennent prêts à écouter, challenger et, peut-être, s’engager aux côtés des talents de demain.

