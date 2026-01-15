« Meurtres à Chantilly » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (15 janvier)



« Meurtres à Chantilly » au programme TV du 15 janvier 2026 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse une énième fois le téléfilm « Meurtres à Chantilly », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Dans les rôles principaux, Bruno Todeschini, Elodie Frenck, et Hippolyte Girardot.





A voir ou revoir dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres à Chantilly » : l’histoire

Dans les coulisses feutrées de l’ancien théâtre équestre du prestigieux château de Chantilly, le corps d’une jeune écuyère de 20 ans est découvert sans vie. Ce meurtre d’une extrême violence ravive une légende oubliée du domaine : celle d’un anneau mystérieux, censé susciter un amour irrésistible… au prix de conséquences funestes.

L’enquête est confiée à deux capitaines de gendarmerie liés par un passé tumultueux : Antoine Mercier et Juliette Delambre, fraîchement divorcés. Contraints de collaborer malgré une rupture encore douloureuse, les anciens amants se retrouvent plongés dans une affaire où l’étrange se mêle à l’intime. Tandis qu’Antoine voit dans cette proximité forcée l’occasion de raviver la flamme, Juliette, désormais engagée dans une nouvelle relation, tente de préserver son secret — surtout face à son ex-mari.



Des grandes écuries aux jardins majestueux du château, l’enquête dévoile peu à peu rancunes enfouies et zones d’ombre du passé. Entre vengeance, légende ancienne et tensions sentimentales, le château de Chantilly devient le décor d’un drame aux multiples visages, où les apparences sont trompeuses.

Interprètes et personnages

Avec : Bruno Todeschini (Antoine), Elodie Frenck (Juliette), Hippolyte Girardot (Demeziere), Nathalie Richard (Nicole Claden), Sofiia Manousha (Sabrina Turenne), Damien Jouillerot (Nicolas Martel), Vincent Martin (Dimitri Weber), Charlotte Talpaert (Camille)

« Meurtres à Chantilly » : la bande-annonce