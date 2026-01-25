Star Academy : Ambre ou Victor, qui doit aller en finale ? (SONDAGE)



Après une première demi-finale riche en émotion dans la Star Academy 2025 et la qualification de Léa pour la finale, place à la semaine de la seconde demi-finale pour Ambre et Victor.





A l’issue du prime de samedi prochain, l’un des deux sera finaliste et le second sera éliminé !







Les votes pour cette demi-finale sont déjà ouverts et c’est à vous, téléspectateurs, de les départager. Qui de Ambre ou Victor mérite le plus d’aller en finale ? A vous de décider et de voter ! Et n’hésitez pas à nous donner votre avis en répondant à notre sondage.

Star Academy, demi-finale 2 : qui doit aller en finale ?

Qui doit aller en finale ?

Ambre Victor

