Audiences 24 janvier 2026 : « Meurtres à Millau » loin devant la Star Academy

Audiences 24 janvier 2026 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec le téléfilm inédit « Meurtres à Millau », qui a captivé 4,21 millions de téléspectateurs pour 24,2% de pda.





C’est loin devant TF1 avec la première demi-finale de la Star Academy, qui a réuni 2,72 millions de téléspectateurs pour 16,4%.







Audiences 24 janvier 2026 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec un inédit de « 100% Logique », qui a intéressé 2,67% millions de téléspectateurs pour 16,4% de pda.

M6 est derrière avec sa nouvelle série inédite « NCIS : Tony & Ziva », suivie par 1,12 million de téléspectateurs en moyenne pour 6,4% de pda.



France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 709.000 téléspectateurs pour 4,1% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie