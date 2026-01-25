Sept à huit du 25 janvier 2026 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Par /

Publicité

Sept à huit du 25 janvier 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h25 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».


On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.

Sept à huit du 25 janvier 2026 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1
Capture TF1


Publicité

Sept à huit du 25 janvier 2026 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Des économies pour bien commencer l’année. Pommes de terre à 40 centimes le kilo, lunettes de vue à 25 euros, ou premiers prix dans les supermarchés. Comment font-ils ?


Publicité

Dans « 7 à 8 »

🔵 Le routard de l’arnaque : un séducteur traqué aujourd’hui par ses victimes.

🔵 Bienvenue au paradis d’El Nido aux Philippines.

🔵 Et Suzanne dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Elle raconte comment elle refait sa vie après 18 ans passés dans la maison de l’horreur.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 25 janvier 2026.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.

A LIRE AUSSI
« To catch a killer » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (25 janvier 2026)
« To catch a killer » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (25 janvier 2026)
20h30 le samedi du 24 janvier 2026 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse
20h30 le samedi du 24 janvier 2026 : le sommaire de l'émission de Laurent Delahousse
C à vous du 24 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
C à vous du 24 janvier 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)
Quelle époque du 24 janvier 2026 : les invités ce soir sur France 2
Quelle époque du 24 janvier 2026 : les invités ce soir sur France 2


Publicité


Retour en haut