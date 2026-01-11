« La reine du crime » du 11 janvier : ce soir « Invitation à un meurtre » (histoire, casting)



« La reine du crime » du 11 janvier 2026 – Ce soir un nouveau téléfilm issu de la collection « La reine du crime » vous est proposé ce soir sur France 3. Aujourd’hui, place à l’épisode inédit intitulé « Meurtre à l’ambassade ».





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur france.TV.







« La reine du crime » du 11 janvier 2026 : l’histoire

En 1934, cherchant à fuir la célébrité acquise après la résolution éclatante d’une affaire criminelle, Miranda Green quitte l’Angleterre pour l’Égypte. Mais son anonymat vole en éclats lorsqu’un meurtre est perpétré au sein même de l’ambassade britannique du Caire. Dans ce lieu réputé inviolable, les suspects se multiplient : un photographe chargé de suivre le séjour d’une actrice renommée, le chef de la sécurité, la traductrice de l’ambassadeur, sans compter l’ambassadeur et sa fille. La situation se complique encore avec le vol, la nuit du crime, d’un document ultra-confidentiel. Et si ce meurtre n’était que la partie émergée d’un complot capable de faire trembler les plus hautes sphères du pouvoir, jusqu’à la famille royale ?

Casting

Avec Mischa Barton (Miranda Green), Mido Hamada (Mamoud Shoukry), Richard Dillane (Robert Murray), Nell Barlow (Meghan Murray), Kojo Attah (Walter Cunningham), Raha Rahbari (Leila Sharawi), Antonia Bernath (Betty Hathaway), Yassine Mkhichen (Samir), Mamad Heidari (Dandy)…



