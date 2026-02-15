

20h30 le dimanche du 15 février 2026 : les invités de Laurent Delahousse





« 20h30 le dimanche » du 15 février 2026, l’entretien de Gisèle Pelicot

« Je voulais que toutes les femmes victimes de viol se disent : ‘Madame Pelicot l’a fait, nous pouvons le faire aussi. Je veux que mon exemple aide les autres.’ » C’est par ces mots que Gisèle Pelicot s’exprimait à l’ouverture du procès des viols de Mazan en 2024. Elle avait alors refusé le huis clos auquel toute victime peut prétendre, acceptant d’affronter publiquement son ex-mari et une cinquantaine de coaccusés.

Ce combat l’a propulsée au rang de symbole international de la lutte contre les violences faites aux femmes. Le magazine Time l’a décrite comme « une femme ordinaire qui, face à une tragédie personnelle, a accompli quelque chose d’extraordinaire ». Comment a-t-elle traversé cette tempête médiatique et cette soudaine exposition ? Quel parcours pour cette épouse et mère de famille guidée par un puissant instinct de survie ?



À l’occasion de la parution de son livre « Et la joie de vivre » (Flammarion), elle accorde un entretien exceptionnel à 20h30 le dimanche.

