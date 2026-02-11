Audiences 10 février 2026 : les Jeux Olympiques leaders devant « Scènes de ménages »



Audiences 10 février 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec sa soirée Jeux Olympiques, qui a captivé 3,05 millions de téléspectateurs pour 17,6% de pda.





C’est devant M6 avec un prime inédit de « Scènes de Ménages », qui a captivé 2,39 millions de téléspectateurs pour 13% de pda.







Audiences 10 février 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la série « Un si grand soleil », qui a été suivie hier soir par 2,05 millions de téléspectateurs pour 12,3%.

TF1 suit avec la rediffusion du film « Les animaux fantastiques », qui a intéressé 1,76 million de téléspectateurs pour 11,6% de pda.



Sur W9, l’épisode 4 de la saison 4 de « L’île de la tentation » a captivé 551.000 téléspectateurs pour 3,1% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie