Elsbeth du 11 février 2026 : lancement de la saison 3 ce soir sur TF1



Publicité





Elsbeth, vos épisodes inédits du mercredi 11 février 2026 – Ce mercredi soir, TF1 débute la diffusion de la saison 3 inédite de la série « Elsbeth ». Au programme aujourd’hui, les épisodes 1 et 2..





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





Votre épisode du 11 février 2026

Episode 1 saison 3 « La reine de l’impro » : Elsbeth plonge dans l’univers de la télé et de la comédie lorsque des frictions éclatent en coulisses entre Scotty, l’animateur d’un late show, Laurel, la cheffe des auteurs, et son mari Mickey, qui est à la fois le complice à l’écran de Scotty… et sa cible favorite. Au passage, Elsbeth croise aussi un nouvel agent de police qui tente de percer dans le stand-up sur son temps libre.

Episode 2 saison 3 « La casa des poupées » : Une enquête pour meurtre dans un célèbre magasin de jouets de New York dégénère en prise d’otages, forçant Elsbeth à entamer des négociations avec Nolan, un ancien détenu retranché à l’intérieur. Pendant ce temps, à l’extérieur, le capitaine Wagner doit gérer un rival téméraire dont les décisions risquent de faire tourner la situation à la catastrophe.



Publicité





« Elsbeth » : rappel de la présentation de la série

Après une carrière brillante à Chicago, Elsbeth Tascioni, une avocate hors du commun, met à profit son regard unique pour aider la police de New York à démasquer les criminels.

Personnages et interprètes

Avec : Carrie Preston (Elsbeth Tascioni), Wendell Pierce (Le capitaine C.W. Wagner), Carra Patterson (L’officière Kaya Blanke), Fredric Lehne (Le lieutenant Dave Noonan)