Ici tout commence du 11 février : Inès s’en sort bien et révèle la vérité (résumé + vidéo épisode 1370 en avance)

Ici tout commence du 11 février 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1370 – Plus de peur que de mal pour Inès dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Après que Zoé l'ait poussée dans les escaliers, elle n'est blessée qu'au poignet et décide enfin de dire la vérité.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 11 février – résumé de l’épisode 1370

Zoé culpabilise après avoir poussé Inès dans les escaliers. Cette dernière a passé la nuit aux urgences et s’en sort avec un poignet blessé. Lionel reproche à Zoé d’avoir perdu son sang-froid pour une Masterclass où elle n’a même pas été sélectionnée. De son côté, Solal apprend qu’il est pris. Malgré tout, Zoé se réjouit sincèrement pour lui.

Chez les Leroy, l’ambiance est tendue entre Marc et Dominique. Lassé des conflits, Jim demande à son grand-père de faire un effort, assurant que son père a changé et s’est rattrapé auprès de ses fils. Dominique estime que c’est trop lui demander.



Pour se faire pardonner, Zoé cherche un moyen de se rapprocher d’Inès. Sur les conseils de Gary, elle prépare un repas très réconfortant. Plus tard, elle autorise aussi Inès à passer un casting de danse, à condition qu’elle retourne au lycée. Mais Inès finit par révéler la vraie raison de son refus : elle est victime de harcèlement depuis des mois.

La Masterclass débute avec six élèves, dont Jim, Julia et Solal. Dominique annonce qu’ils seront mis à l’épreuve toute la semaine et que le meilleur remportera ses précieux couteaux anciens ayant appartenu à une grande cheffe. Jim est très déçu, car il pensait que ces couteaux lui reviendraient un jour, à lui et à son frère.

Au Comptoir de Jude, la clientèle manque. Mattéo propose d’organiser un quiz culinaire et promet, pour motiver les participantes, un repas gratuit chaque jour pendant un an au binôme gagnant. Il réalise ensuite que cette promesse met le restaurant en danger et tente de truquer le jeu en favorisant Alice et Olivia avec une récompense discrète.

Au studio, Stanislas félicite Billie pour la progression de Ferdinand, qui a réussi sa découpe en service. Billie comprend alors que Ferdinand n’a pas révélé qu’elle l’avait laissé tomber en plein coaching. Elle s’excuse, expliquant qu’elle a été troublée, mais précise qu’elle ne veut pas d’histoire d’amour, tout en souhaitant le garder dans sa vie. Blessé, Ferdinand préfère couper les ponts. Plus tard, Billie avoue que sa liste de défauts était une manière de tenter de l’oublier. Ferdinand reconnaît qu’il avait lui-même manigancé le coaching pour passer du temps avec elle. Ils font la paix et décident d’avancer apaisés.

Ici tout commence du 11 février 2026 – extrait vidéo

