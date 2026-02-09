Audiences 8 février 2026 : « Tout sauf toi » leader devant les Jeux Olympiques

Audiences 8 février 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec le film inédit « Tout sauf toi », qui a intéressé 3,07 millions de téléspectateurs pour 16,8% de pda.


C’est devant France 2 avec la soirée de Jeux Olympiques Milan-Cortina, qui a réuni 2,82 millions de téléspectateurs pour 14,9% de pda.

Audiences 8 février 2026 : « Tout sauf toi » leader devant les Jeux Olympiques
Capture TF1


Audiences 8 février 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la nouvelle série inédite « Déluge mortel », qui a été suivi par 2,33 millions de téléspectateurs en moyenne pour 12,4% de pda.

Arte est derrière avec la rediffusion du film « Gosford Park », qui a captivé 1,29 million de téléspectateurs pour 7,3% de pda.


M6 suit avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite », qui a captivé 1,20 million de téléspectateurs pour 6,7% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

