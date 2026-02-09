Star Academy : quel programme pour Ambre pour sa 1ère semaine hors du château ?

Par /

Publicité

C’est Ambre qui a été sacrée grande gagnante de la Star Academy 2025 samedi soir à l’issue de la grande finale face à Ambre et de 16 semaines passées au château de Dammarie-les-Lys.


Quel programme attend la gagnante de la Star Academy pour cette première semaine en dehors du château ? On vous dit tout !

Star Academy : quel programme pour Ambre pour sa 1ère semaine hors du château ?
Capture TF1


Publicité

Ce lundi, Ambre sera l’invitée de Camille Combal sur NRJ entre 16h et 19h.

Elle sera ensuite aux côtés de Léa vers 20h45 dans Quotidien sur TMC avec Yann Barthès.


Publicité

La gagnante de la Star Academy devrait également enregistrer son interview avec Alix Grousset. Et elle reprendra les commandes de son compte Instagram où elle devrait poster son tout premier message aujourd’hui.

Programme du reste de la semaine prochainement mis à jour

A LIRE AUSSI
Star Academy, Ambre réagit après sa victoire : « j’ai plein d’idées pour mon album » (VIDÉO)
Star Academy, Ambre réagit après sa victoire : "j'ai plein d'idées pour mon album" (VIDÉO)
The Voice 2026 : une première voix dévoilée dans la bande-annonce (VIDÉO)
The Voice 2026 : une première voix dévoilée dans la bande-annonce (VIDÉO)
Star Academy : voir ou revoir le sacre d’Ambre ! (VIDÉO)
Star Academy : quel programme pour Ambre pour sa 1ère semaine hors du château ?
Audiences 7 février 2026 : la finale de la Star Academy leader devant « Meurtres dans les Gorges du Verdon »
Audiences 7 février 2026 : la finale de la Star Academy leader devant « Meurtres dans les Gorges du Verdon »


Publicité


Retour en haut