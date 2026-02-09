Ici tout commence du 9 février : l’annonce choc d’Inès, Anaïs a une idée (résumé + vidéo épisode 1368 en avance)



Ici tout commence du 9 février 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1368 – C’est plus tendu que jamais entre les Lanneau ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et Anaïs va proposer au chef Montigny-Ferrand d’animer une masterclass à l’institut.





Ici tout commence du 9 février – résumé de l’épisode 1368

La tension ne retombe pas entre Zoé et Inès, au point que Lionel doit encore intervenir pour éviter une dispute. Les aînés Lanneau, dépassés, obligent malgré tout Inès à passer la journée à réviser. À l’Institut, Zoé présente ses excuses au chef Leroy pour avoir raté son épreuve. S’il se montre compréhensif, il refuse de lui accorder une troisième chance. Dominique, témoin de la scène, prend ensuite le temps de la réconforter et salue son courage face à une situation familiale compliquée.

Mais pendant le service au Double A, Zoé délaisse son poste pour tenter de joindre le CPE d’Inès afin d’alléger sa sanction. Carla la couvre comme elle peut, jusqu’à ce que Stanislas remarque son absence et demande des comptes. En rentrant, Lionel découvre qu’Inès n’a pas révisé. En larmes, l’adolescente avoue qu’elle a beau faire des efforts, elle n’y arrive pas à l’école. Elle finit par révéler son véritable rêve : devenir danseuse.



De son côté, Anaïs suggère au chef Montigny-Ferrand d’animer une masterclass à l’Institut jusqu’à la semaine suivante. Il accepte avec enthousiasme. Plus tard, Dominique explique à Stanislas et Marc la situation personnelle très délicate de Zoé et prend sa défense. Zoé, elle, parvient finalement à joindre le CPE et annonce à Inès qu’elle pourra retourner au lycée. Mais la jeune fille lui confie alors qu’elle veut arrêter l’école pour se consacrer entièrement à la danse. Zoé rejette fermement cette idée.

Anaïs revient s’installer à la coloc des marais, accueillie par Billie. Cette dernière est ensuite chargée par Stanislas de former Ferdinand à la découpe du gigot pour le Prix Armand des Arts de la Table. Mais, troublée par leur proximité, Billie préfère écourter la séance…

Anaïs informe Rose et Clotilde qu’un programme d’échange pourrait être mis en place avec l’école de Bordeaux où enseigne Louis. Malgré leurs relations compliquées avec leur frère, elles donnent leur accord. De son côté, Ninon profite d’une pause dans ses révisions pour retrouver Gary, Mattéo et Bianca autour d’un jeu « Je n’ai jamais ». Au fil de la partie, elle réalise avec amertume qu’elle a l’impression de n’avoir encore rien vécu d’exceptionnel.

Ici tout commence du 9 février 2026 – extrait vidéo

